Зарплата нардепа слишком низкая, чтобы обеспечить его работу – Третьякова

В среднем депутаты получают "на руки" до 35 000 гривень. Этого мало для организации полноценной работы политика, считает нардеп СН Третьякова

Зарплаты нардепа недостаточно, чтобы обеспечить его работу, поскольку сумма тратится, в том числе на организационные моменты. Об этом рассказала в интервью hromadske депутат Слуги народа и глава соцкомитета Галина Третьякова.

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"Депутатская заработная плата - не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что на самом деле для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она слишком низкая", - сказала она.

По словам Третьяковой, депутаты получают около 42 000 гривень "брутто" и 32 000 – 35 000 после вычета налогов. Получают ее раз в месяц, без авансов, 10-15 числа. "Не успеваешь как-то сформировать свои расходы", - говорит политик.

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Третьякова отмечает, что этой суммы мало для обеспечения организационных вопросов, которыми в европейской практике занимается офис депутата.

"Народный депутат обязан иметь юридическую поддержку, организационную... Должен быть контроль того, что отображается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет формировать твоё расписание... На помощников предоставляется 42 000 на четырех человек. Этого мало", - считает она.

По ее словам, действующая организация работы депутата не дает возможности "отдать всё необходимое родине во время его каденции".

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Марк Сировой

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