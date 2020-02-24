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Защита Порошенко в пяти инстанциях обжаловала постановление о приводе на допрос

Защита Порошенко в пяти инстанциях обжаловала постановление о приводе на допрос - Фото
Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
24.02.2020, 14:35

В постановлении Печерского суда говорится, что оно не подлежит обжалованию

Адвокаты Петра Порошенко в пяти инстанциях обжаловали постановление Печерского райсуда о принудительном приводе на допрос в Госбюро расследований. Об этом партия Европейская солидарность сообщила в Facebook

Партия считает решение о приводе политическим и "надиктованным в Офисе президента Зеленского". 

"Юридическая ничтожность очевидна и будет доказана законным путем - обжалованием как минимум в пяти инстанциях: Апелляционном и Печерском судах, СБУ, Офисе генпрокурора и Высшем совете правосудия", - сообщает партия.

  • 29 января адвокат пятого президента Игорь Головань заявил, что будут поданы 14 исков к Госбюро расследований, Национальному антикоррупционному бюро и Нацполиции о взыскании морального ущерба.
  • 21 февраля Печерский райсуд Киева вынес постановление о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР. Порошенко должны доставить в ГБР к 14:00 в пятницу, 28 февраля. Исполнить привод обязали полицию. Постановление обжалованию не подлежит.
  • Против Порошенко разрабатывают 13 дел. Самые громкие из них: государственная измена, захват государственной власти, вмешательство в деятельность судебных органов.

Читайте также: Порошенко не пришел в ГБР, потому что не было повестки - адвокат

Шилин Михаил
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