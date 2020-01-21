Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Порошенко не пришел в ГБР, потому что не было повестки - адвокат

Порошенко не пришел в ГБР, потому что не было повестки - адвокат - Фото
Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
21.01.2020, 19:42

Пятый президент придет на допрос в ГБР 24 января

Пятый президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований сегодня, 21 января, потому, что на эту дату не было официальной повестки. Об этом в комментарии LIGA.net сказал адвокат Порошенко Игорь Головань.

По его словам, на сайте ГБР есть лишь повестка лишь на 24 января. Сегодня Порошенко не пришел на допрос, потому что не было вызова, пояснил адвокат.

Вчера же, уточнил Головань, его подзащитный приходил в ГБР, чтобы получить повестку на 24 января.

Адвокат отметил, что повестка о вызове на допрос может направляться не менее чем за 3 дня до допроса, поэтому 20 января Порошенко не могли вручить вызов на 21 января.

В ГБР сегодня заявили, что Порошенко "без уважительной причины не явился сегодня на допрос, поэтому следователями готовятся материалы для исполнения принудительного привода Порошенко.

20 января Порошенко явился на допрос без повестки. По словам руководителя следственного отдела центрального аппарата ГБР Олега Корецкого, следователи ГБР вчера уведомили Порошенко о том, что он должен явиться на допрос 21 января.

Напишите нам
Петр Порошенко допрос гбр
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 