Порошенко не пришел в ГБР, потому что не было повестки - адвокат

Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Пятый президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований сегодня, 21 января, потому, что на эту дату не было официальной повестки. Об этом в комментарии LIGA.net сказал адвокат Порошенко Игорь Головань.

По его словам, на сайте ГБР есть лишь повестка лишь на 24 января. Сегодня Порошенко не пришел на допрос, потому что не было вызова, пояснил адвокат.

Вчера же, уточнил Головань, его подзащитный приходил в ГБР, чтобы получить повестку на 24 января.

Адвокат отметил, что повестка о вызове на допрос может направляться не менее чем за 3 дня до допроса, поэтому 20 января Порошенко не могли вручить вызов на 21 января.

В ГБР сегодня заявили, что Порошенко "без уважительной причины не явился сегодня на допрос, поэтому следователями готовятся материалы для исполнения принудительного привода Порошенко.

20 января Порошенко явился на допрос без повестки. По словам руководителя следственного отдела центрального аппарата ГБР Олега Корецкого, следователи ГБР вчера уведомили Порошенко о том, что он должен явиться на допрос 21 января.