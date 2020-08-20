Затраты политиков на рекламу в Facebook: лидирует Порошенко - инфографика Чесно

За семь месяцев 2020 года в Украине на политическую рекламу в Facebook было потрачено $1,114 млн

Лидером по затратам на рекламу в Facebook с начала года среди украинских политиков стал пятый президент Петр Порошенко, среди политических партий - Украинская галицкая партия. Об этом говорится в исследовании движения Чесно.

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За семь месяцев 2020 года в Украине на политическую рекламу в Facebook было потрачено $1,114 млн.

Среди страниц Facebook, которые оплачивали политическую рекламу, больше всего за период с января по июль потратили страницы Порошенко ($52 300), программы "Шустер LIVE" ($39 000), нардепа из Слуги народа Николая Тищенко ($20 700) и партии Шария ($19 800).

В Чесно подсчитали также совокупные траты на рекламу политических партий, учитывая их официальные страницы, страницы региональных отделений и отдельных нардепов. В лидерах среди партий оказалась Украинская галицкая партия, потратившая $23 200, на втором месте - партия Шария ($20 700), на третьем - Европейская солидарность ($18 400).

Больше всего антирекламы было оплачено против президента Владимира Зеленского и его партии Слуга народа, затраты составили $30 400. На втором месте - антиреклама против нардепа из СН Максима Бужанского ($19 700), на третьем - против мэра Днепра Бориса Филатова ($18 100).

С марта 2019 года Facebook в Украине стал требовать от заказчиков политической рекламы идентификационные документы.

По подсчетам ОПОРы, в июне политики и партии опубликовали в соцсетях почти 10 000 рекламных постов.

Денис Юдин

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