"Завалите им все дороги. Полностью". ОП просит блокировать ход колонн РФ на севере Украины

Задача украинцев, проживающих на севере страны – завалить все дороги чем угодно для блокирования хода колонн российских оккупантов вглубь Украины. Об этом сообщил в обращении советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Не забывайте о партизанской борьбе. Наша задача – завалить им все дороги на севере. Все полностью. Вообще все. Каждое дерево в лесу должно быть спилено и уложено на дороги. Остановим тылы – остановится война", – пояснил он.

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Валерия Кондратова

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