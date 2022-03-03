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"Завалите им все дороги. Полностью". ОП просит блокировать ход колонн РФ на севере Украины

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 18:42
Алексей Арестович (скриншот с видео)

Задача украинцев, проживающих на севере страны – завалить все дороги чем угодно для блокирования хода колонн российских оккупантов вглубь Украины. Об этом сообщил в обращении советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Не забывайте о партизанской борьбе. Наша задача – завалить им все дороги на севере. Все полностью. Вообще все. Каждое дерево в лесу должно быть спилено и уложено на дороги. Остановим тылы – остановится война", – пояснил он.

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Валерия Кондратова
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война с россией Алексей Арестович
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