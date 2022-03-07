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Заявку Украины на членство в ЕС обсудят в ближайшие дни

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 16:02
Заявку Украины на членство в ЕС обсудят в ближайшие дни - Фото
Шарль Мишель (Фото: EPA-EFE/IGOR KUPLJENIK)

Заявку Украины на членство в Европейском Союзе обсудят в ближайшие дни. Об этом в своем Twitter сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель.

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"Солидарность, дружба и беспрецедентная помощь ЕС Украине непоколебимы", – написал он.

Президент Евросовета говорит, что держит постоянный контакт с Зеленским: "ЕС твердо стоит на стороне Украины в усилиях по облегчению гуманитарных страданий, вызванных российской агрессией, и обеспечению ядерной безопасности".

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский провел с Мишелем телефонные переговоры. "Обсудили угрозу ядерным объектам, обстрелы гражданских и критической инфраструктуры. Должны это остановить. Поднял вопрос членства. Народ Украины этого достоин", – рассказал о них Зеленский.

  • 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Он хочет, чтобы обращение было рассмотрено по новой, ускоренной процедуре.
  • 2 марта президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что Европарламент признает европейскую перспективу Украины: "Мы приветствуем, господин президент, заявку Украины на получение статуса кандидата и будем работать для достижения этой цели. Мы должны смотреть в будущее вместе".

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Валерия Кондратова
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