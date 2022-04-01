Заявления на компенсацию за разрушенные дома подали более 25 000 человек, – Зеленский

Заявления на получение компенсации за разрушенные дома в приложении "Дия" подали более 25 000 украинцев. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 31 марта.

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"Государство вернет нашим людям все, что разрушили оккупанты – дома, квартиры и т.д. За несколько дней подано уже 25 491 заявление", – сказал президент.

Как сообщил Зеленский, количество жителей в домах и квартирах, которые были разрушены, по подсчетам правительства, составляет 63 471 человек.

"Но ведь мы знаем, что восстанавливать нужно больше. Значительно больше. Рассказывайте всем, кому это нужно, о такой государственной программе. Важной программе", – призвал президент.

Он добавил, что скоро возможность подавать заявления на компенсацию будет работать не только в "Дие", но и в автономном режиме, в ЦНАПах.

"Как бы там ни было, мы все должны думать о будущем. О том, какой будет Украина после этой войны. Как мы будем с вами жить. Потому что это и есть война за наше будущее. Это война за нашу жизнь, в которой у нас есть только один путь – завоевать для Украины мир. Завоевать для Украины безопасность", – сказал Зеленский.

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30 марта в приложении "Дия" появилась функция подачи заявки о поврежденном жилье во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Министр инфраструктуры заявил, что после войны дома в Украине будут проектировать по типу израильских – с обязательным укрепленным подземным паркингом.

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Наталия Медведева

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