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"Здесь полный пи..ц". Оккупанты убеждают друзей не ехать на войну в Украину — перехват СБУ

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 19:02
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Российские оккупанты после многочисленных потерь в своих формированиях звонят друзьям в Россию, которые имеют намерение подписать контракт с армией РФ, и призывают ни в коем случае не ехать на войну в Украину. Об этом свидетельствует радиоперехват разговора, опубликованный СБУ.

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"Даже не думай. Не надо... Я тебя говорю, нас заходила тысяча человек из Калиниграда. Тысяча! Слышишь меня? Тысяча! Осталось триста! Короче, здесь полный пи...дец, я тебе отвечаю", – говорит оккупант.

Вместе с тем, он хвалится тем, что грабит мирных украинцев.

"Эирподсы вторые нашел… Пацаны здесь компы разбирали… Там такие компы, нах...й… Монитор спи...дил, нах...й! Мы, короче, эти, мародеры, нах...й", – радостно говорит захватчик.

В другом разговоре, также опубликованном СБУ, оккупант Иван Клименко рассказывает своей матери, как убеждает сослуживцев убивать всех украинцев.

"Мы между собой общались. Я говорю: нам нужно всех убивать. И детей, и женщин, всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто, до самого Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть", – говорит россиянин и добавляет, что собирается ножом вырезать свастику на телах погибших украинцев.

СБУ сообщает, что в своих соцсетях этот "солдат" публикует фото с нацистской символикой.

Он служит во Второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, которая считается элитой ВС РФ и всегда участвует в военных парадах в Москве, отмечают в СБУ.

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Вадим Ребрина
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сбу перехват
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