Российские оккупанты признают, что несут большие потери в войне на территории Украины. Военное руководство армии РФ приказывает складывать тела убитых солдат в ангарах, которые уже переполнены. Об этом сообщает СБУ со ссылкой на очередной перехват разговоров оккупантов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Честно сказать, Россия конкретно стухает. Там дальше стоят ангары, трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто", – рассказал российский солдат в разговоре.

В разговоре солдат армии РФ также отмечает, что ни обычные солдаты, ни военное командование не знают цели войны против Украины.

"Тут беспредел идет! Здесь просто непонятно вообще ничего: за что мы воюем, как мы воюем", – сообщил военный.

Оккупант рассказывает о потерях в его роте: из 67 военных осталось только 10. По его словам, солдаты из Дагестана и Чечни массово отказываются воевать и бегут, объясняя, что "это не их война". Остаются воевать только казахи, калмыки и русские.

Читайте также: Офицеры РФ начали расстреливать своих солдат, чтобы "поднять" их воевать: перехват СБУ

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.