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Ангары оккупантов с "грузом 200" забиты битком: перехват СБУ о потерях армии РФ видео

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 11:42
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Российские оккупанты признают, что несут большие потери в войне на территории Украины. Военное руководство армии РФ приказывает складывать тела убитых солдат в ангарах, которые уже переполнены. Об этом сообщает СБУ со ссылкой на очередной перехват разговоров оккупантов.

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"Честно сказать, Россия конкретно стухает. Там дальше стоят ангары, трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто", – рассказал российский солдат в разговоре. 

В разговоре солдат армии РФ также отмечает, что ни обычные солдаты, ни военное командование не знают цели войны против Украины.

"Тут беспредел идет! Здесь просто непонятно вообще ничего: за что мы воюем, как мы воюем", – сообщил военный.

Оккупант рассказывает о потерях в его роте: из 67 военных осталось только 10.  По его словам, солдаты из Дагестана и Чечни массово отказываются воевать и бегут, объясняя, что "это не их война". Остаются воевать только казахи, калмыки и русские. 

Читайте также: Офицеры РФ начали расстреливать своих солдат, чтобы "поднять" их воевать: перехват СБУ

Наталия Фреик
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