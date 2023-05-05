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Зеленская и Шмыгаль посетили на полигоне в Великобритании украинских военных – видео

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 22:46
Зеленская и Шмыгаль посетили на полигоне в Великобритании украинских военных – видео - Фото
Фото: ОП

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем посетили украинских военных, которые проходят обучение в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Мероприятие состоялось в рамках визита в Соединенное Королевство по случаю коронации Короля Чарльза ІІІ.

На полигоне первую леди и премьер-министра встретил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Гости ознакомились с ходом подготовки украинских военных. В рамках курса военнослужащие проходят, в частности, обучение по тактической медицине и инженерной поддержке, тактике, огневой подготовке.

Шмыгаль и Уоллес скоординировали шаги, необходимые для контрнаступления Украины и дальнейшего укрепления обороноспособности нашего государства.

"Систематически двигаемся в этом направлении. Украинская армия овладевает стандартами НАТО на практике: на поле тренировок от опытных наставников и на поле боя во время борьбы с врагом", – подчеркнул Шмыгаль.

  • Министерство обороны Украины выпустило к коронации Карла III видео с благодарностью Великобритании за военную помощь и шутливым предположением о том, чем еще союзники могут помочь ВСУ в отражении российской агрессии.
Вадим Ребрина
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Бен Уоллес Елена Зеленская Денис Шмыгаль Карл III
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