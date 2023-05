"Кто знает, что еще можно ждать": шуточное видео минобороны про военную помощь Британии

Министерство обороны Украины выпустило к коронации британского монарха Карла III видео с благодарностью Великобритании за военную помощь и шуточным предположением о том, чем еще союзники могут помочь ВСУ в отражении российской агрессии.

"Накануне исторической коронации мы хотели бы поблагодарить наших британских друзей за вашу дружбу. Мы благодарны за вашу непоколебимую поддержку и партнерство, особенно в прошлом году!" – сказано во вступлении к видео.

On the eve of the historic coronation, we'd like to thank our British friends for your friendship. We are grateful for your unwavering support and partnership, especially in the past year! pic.twitter.com/bJgg4Qfsr5