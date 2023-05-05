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"Кто знает, что еще можно ждать": шуточное видео минобороны про военную помощь Британии

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 17:04
Фото - скриншот с видео

Министерство обороны Украины выпустило к коронации британского монарха Карла III видео с благодарностью Великобритании за военную помощь и шуточным предположением о том, чем еще союзники могут помочь ВСУ в отражении российской агрессии.

"Накануне исторической коронации мы хотели бы поблагодарить наших британских друзей за вашу дружбу. Мы благодарны за вашу непоколебимую поддержку и партнерство, особенно в прошлом году!" – сказано во вступлении к видео.

6 мая в Великобритании состоится торжественная церемония коронации Карла III. Предыдущую церемонию проводили в 1953 году для Елизаветы II.

Читайте также: Коронация Карла III – интересные факты о монархе и где смотреть онлайн

Сергій Бережний
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Великобритания минобороны военная помощь Карл III коронация
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