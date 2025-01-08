Зеленский предлагает помочь Молдове углем на фоне энергокризиса
Президент Владимир Зеленский предложил президенту Молдовы Майе Санду помощь на фоне энергетического кризиса. Украина готова поставлять уголь в страну, сообщил он в вечернем обращении.
Зеленский заявил, что нынешняя энергетическая ситуация в Молдове, в том числе на левом берегу Днестра в непризнанном Приднестровье, – попытка России манипулировать энергоресурсами. Он подчеркнул, что нужно не дать Москве "разжечь социальное напряжение".
"Мы готовы помочь Молдове, в частности, углем. Очень важно сохранить стабильность и дать всем людям в Молдове условия, чтобы жить спокойно и работать на свою страну, на преодолении бедности и совместное наше движение в Евросоюз", – отметил президент.
Жители Приднестровья остались без газа, отопления и горячей воды с 1 января 2025 из-за прекращения поставок российского газа по территории Украины.
- 3 января в Приднестровье начались веерные отключения света без российского газа.
- 6 января в Минэнерго Молдовы заявили, что, несмотря на проблемы Приднестровья, до сих пор надеется на бесплатный газ из России и не хочет покупать его на бирже.
- 8 января в Тирасполе изменили расчеты по газу. Его хватит еще на 24 дня.
- Также сообщалось, что Нордично-Балтийская восьмерка готовит помощь Молдове из-за энергокризиса.