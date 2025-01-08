Зеленський пропонує допомогти Молдові вугіллям на тлі енергокризи
Президент Володимир Зеленський запропонував президентці Молдови Маї Санду допомогу на тлі енергетичної кризи. Україна готова постачати вугілля в країну, повідомив він у вечірньому зверненні.
Зеленський заявив, що теперішня енергетична ситуація в Молдові, зокрема на лівому березі Дністра у невизнаному Придністров'ї, – намагання Росії зманіпулювати енергоресурсами. Він підкреслив, що треба не дати Москві "розпалити соціальну напругу".
"Ми готові допомогти Молдові, зокрема, вугіллям. Дуже важливо зберегти стабільність і дати всім людям у Молдові умови, щоб жити спокійно та працювати на свою країну, на подолання бідності та на спільний наш рух у Євросоюз", – зазначив президент.
Мешканці Придністровʼя залишилися без газу, опалення та гарячої води з 1 січня 2025 року через припинення постачання російського газу територією України.
- 3 січня у Придністров'ї почалися віялові відключення світла без російського газу.
- 6 січня у Міненерго Молдови заявили, що, попри проблеми, Придністров'я досі сподівається на безплатний газ з Росії та не хоче купувати його на біржі.
- 8 січня у Тирасполі змінили розрахунки щодо газу. Його вистачить ще на 24 дні.
- Також повідомлялося, що Нордично-Балтійська вісімка готує допомогу Молдові через енергокризу.