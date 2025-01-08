Зеленський пропонує допомогти Молдові вугіллям на тлі енергокризи

Мая Санду та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський запропонував президентці Молдови Маї Санду допомогу на тлі енергетичної кризи. Україна готова постачати вугілля в країну, повідомив він у вечірньому зверненні.

Зеленський заявив, що теперішня енергетична ситуація в Молдові, зокрема на лівому березі Дністра у невизнаному Придністров'ї, – намагання Росії зманіпулювати енергоресурсами. Він підкреслив, що треба не дати Москві "розпалити соціальну напругу".

"Ми готові допомогти Молдові, зокрема, вугіллям. Дуже важливо зберегти стабільність і дати всім людям у Молдові умови, щоб жити спокійно та працювати на свою країну, на подолання бідності та на спільний наш рух у Євросоюз", – зазначив президент.

Мешканці Придністровʼя залишилися без газу, опалення та гарячої води з 1 січня 2025 року через припинення постачання російського газу територією України.