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Зеленский - артиллеристам: Держите порох сухим

Зеленский - артиллеристам: Держите порох сухим - Фото
Владимир Зеленский в Золотом (Фото: пресс-служба президента)
03.11.2019, 10:32

Сегодня отмечается День ракетных войск и артиллерии

Президент Владимир Зеленский, поздравляя воинов и ветеранов ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником, попросил их держать "порох сухим" и быть одними из гарантов тишины по всей линии соприкосновения на Донбассе. Об этом говорится в поздравлении главы государства, размещенном на его сайте.

"Воины-артиллеристы всегда считались элитой войска и отличались своей организованностью, слаженностью, точностью в расчетах и ​​точностью огня и ударов.

В ваших руках - мощные и мощные артиллерийские и ракетные системы, которыми вы хорошо овладели и мастерски применяете. Благодаря вашему профессионализму в боях с российским агрессором на Востоке Украины сохранены тысячи жизней украинских воинов и гражданского населения", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что в этот день мы в скорби склоняем головы перед героями- артиллеристами, которые отдали свою жизнь за мирное будущее Украины, их будут помнить вечно.

"От имени Украинского народа искреннее Спасибо личному составу ракетных войск и артиллерии за героизм, отвагу и самоотверженность. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в нашу победу", - сказал глава государства.

День ракетных войск и артиллерии ежегодно отмечается 3 ноября в соответствии с указом президента от 31 октября 1997 года.

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Владимир Зеленский артиллерия ракетные войска армия праздник
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