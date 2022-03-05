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Зеленский: 74% американцев хотят закрыть небо над Украиной, что еще надо для решения

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 11:36
Зеленский: 74% американцев хотят закрыть небо над Украиной, что еще надо для решения - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

74% американцев поддерживают введение бесполетной зоны над Украиной. Президент Владимир Зеленский, недоумевает, что еще нужно для принятия такого решения Вашингтоном. Об этом он заявил в обращении.

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Зеленский заявил, что благодарен американцам, стойкому двухпартийному большинству обычных людей.

Он отметил, что украинская власть видела опросы и мнение обычных американцев, которые требуют уже сейчас усилить санкции против России и закрыть небо над Украиной, чтобы спасти людей.

"74% американцев – за бесполетную зону. 74! Абсолютное большинство. Что еще нужно для принятия решения? Мы уверены – похожий результат и в других демократических странах", – добавил президент.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский американцы небо бесполетная зона
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