Зеленский: 74% американцев хотят закрыть небо над Украиной, что еще надо для решения
74% американцев поддерживают введение бесполетной зоны над Украиной. Президент Владимир Зеленский, недоумевает, что еще нужно для принятия такого решения Вашингтоном. Об этом он заявил в обращении.
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Зеленский заявил, что благодарен американцам, стойкому двухпартийному большинству обычных людей.
Он отметил, что украинская власть видела опросы и мнение обычных американцев, которые требуют уже сейчас усилить санкции против России и закрыть небо над Украиной, чтобы спасти людей.
"74% американцев – за бесполетную зону. 74! Абсолютное большинство. Что еще нужно для принятия решения? Мы уверены – похожий результат и в других демократических странах", – добавил президент.
- Страны Запада отказываются вводить бесполетную зону над Украиной, потому что для этого надо будет сбивать российские самолеты. Запад опасается, что это спровоцирует прямую войну НАТО с Россией.
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