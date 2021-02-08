Зеленский анонсировал 30 еженедельных форумов о важных вопросах: о чем хотят говорить

В ближайшие месяцы в Украине пройдут 30 еженедельных форумов по важнейшим для страны вопросам, заявил президент Владимир Зеленский на открытии форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

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Форумы приурочены к 30-летию независимости Украины. К ним будут привлечены представители власти, общественности, международные партнеры, украинские эксперты, ученые, журналисты и обычные граждане Украины.

По словам Зеленского, помимо COVID-19, предметами обсуждения станут: безопасность и оборона, мир и война, Крым и Донбасс, коммунальные тарифы, судебная и антикоррупционная системы, сельское хозяйство, диджитализация и инфраструктура, образование, наука, культура и спорт, медицинская и социальная сферы, промышленность, экология, местное самоуправление и другие вопросы.

Зеленский надеется, что эти форумы станут площадкой диалога и выработки решений.

Сегодня, 8 февраля, в Киеве начался трехдневный Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Денис Юдин

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