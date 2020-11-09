Зеленский: Буллинг и принуждение не способствуют изучению украинского языка

Президент Владимир Зеленский заявил, что у военных в окопах и у врачей, борющихся с коронавирусом, нет языкового разделения

Президент Владимир Зеленский призвал заинтересовывать изучением украинского языка без буллинга, агрессии и принуждения. Заявление опубликовано в Facebook президента.

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Зеленский подчеркнул, что граждане страны, для которых родным является другой язык, не становятся от этого не патриотами Украины. "В отличие от политических трибун и студий ток-шоу, в окопах на передовой, среди наших героев, которые с 2014 года защищают Украину, языкового разделения не возникает. Как и среди наших врачей, которые сегодня мужественно противостоят коронавирусу, спасая жизни людей", – заявил президент.

Зеленский отметил, что есть немало граждан, которые пока не овладели украинским. "Но буллинг, агрессия, принуждение – точно не способствуют его изучению", – уверен он.

Зеленский предложил каждому, у кого есть друг или коллега, не владеющий украинским, помочь ему заинтересоваться языком. "Станьте для них проводником в этот мир, покажите им сокровище украинского слова, посоветуйте любимого украинского писателя или поэта", – призвал президент.

В сентябре большинство опрошенных Центром Разумкова и Социсом заявили, что украинский должен быть единственным официальным языком в стране, но русский может свободно использоваться.

Денис Юдин

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