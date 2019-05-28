Зеленский дал гражданство российскому хоккеисту из ХК "Донбасс"

Скриншот с сайта hcdonbass.com

Одним из тех иностранцев, кому сегодня президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство, является россиянин Александр Костиков, игрок хоккейного клуба "Донбасс", который ранее играл в РФ. Об этом сообщают Новости Донбасса.

По информации издания, Костиков перешел в "Донбасс" в 2017 году. До этого он играл в молодежной хоккейной лиге в России.

Костиков родился в Москве в 1997 году, сообщает издание.

Владельцем ХК "Донбасс" является бывший регионал Борис Колесников, экс-вице-премьер и экс-министр инфраструктуры в правительстве Николая Азарова.

После начала конфликта в Донбассе клуб переехал из Донецка в подконтрольную Украине Дружковку Донецкой области.

Сегодня Зеленский подписал указ, которым постановил принять в украинское гражданство лиц, "принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес". Среди них - россиянин Александр Костиков.