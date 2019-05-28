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28.05.2019, 21:42

Зеленский дал гражданство российскому хоккеисту из ХК "Донбасс"

Зеленский дал гражданство российскому хоккеисту из ХК "Донбасс" - Фото
Скриншот с сайта hcdonbass.com

Владельцем ХК "Донбасс" является бывший регионал Борис Колесников

Одним из тех иностранцев, кому сегодня президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство, является россиянин Александр Костиков, игрок хоккейного клуба "Донбасс", который ранее играл в РФ. Об этом сообщают Новости Донбасса.

По информации издания, Костиков перешел в "Донбасс" в 2017 году. До этого он играл в молодежной хоккейной лиге в России.

Костиков родился в Москве в 1997 году, сообщает издание.

Владельцем ХК "Донбасс" является бывший регионал Борис Колесников, экс-вице-премьер и экс-министр инфраструктуры в правительстве Николая Азарова.

После начала конфликта в Донбассе клуб переехал из Донецка в подконтрольную Украине Дружковку Донецкой области.

Сегодня Зеленский подписал указ, которым постановил принять в украинское гражданство лиц, "принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес". Среди них - россиянин Александр Костиков. 

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Теги: гражданство, хоккей, борис колесников, Александр Костиков
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