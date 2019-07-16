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16.07.2019, 13:08

Зеленский дал задание готовиться к проведению Олимпийских игр

Зеленский дал задание готовиться к проведению Олимпийских игр - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Мы должны быть амбициозными", - сказал президент

Президент Владимир Зеленский дал задание разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр. Об этом он сказал во время общения с министром спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой, сообщает пресс-служба президента.

"Нам нужен определенный план, что мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными", - сказал Зеленский.

Он считает, что сейчас нужно развивать спортивную инфраструктуру, которую потом можно будет использовать для проведения Олимпийских игр.

"Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь", - заявил Зеленский.

Со своей стороны Бубка отметил, что ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подавать заявку - это зимняя Олимпиада в 2030 г или летняя - в 2032 г.

По его мнению, сейчас наиболее реалистично провести в Украине одни из следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр.

9 июля Зеленский записал новое видеообращение, в котором заявил, что проводить военный парад на День Независимости - слишком дорого. Вместо этого он принял решение выделить 300 млн грн на премии военным. 

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Теги: Владимир Зеленский, Олимпийские игры, Олимпиада, сергей бубка
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