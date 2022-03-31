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Зеленский – диванным критикам: Хотите учить как воевать – делайте это в бою, а не в кресле

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 02:36
Зеленский – диванным критикам: Хотите учить как воевать – делайте это в бою, а не в кресле - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский призвал отправиться воевать людей, которые критикуют действия Вооруженных Сил Украины, а сами тем временем остаются в безопасном месте. Об этом президент сказал в видеообращении по итогам 30 марта.

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По словам Зеленского, в ситуации, в которой сейчас находится Украина, не должно быть таких дискуссий, к которым общество и политики привыкли в мирное время.

"Если кто-то делает вид, что может поучать наши Вооруженные Силы, как воевать, как противостоять врагу, то лучший путь это сделать – отправиться на поле боя напрямую. Не из кресла дома или в том месте, куда выехали за безопасностью. А из мест реальных боевых столкновений. Если к этому не готовы – не стоит начинать поучать наших защитников и наших защитниц", – сказал президент.

Смотрите также: "Сейчас – переломный момент". Новое видеообращение Зеленского – видео

Наталия Медведева
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война Владимир Зеленский
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