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Зеленский: Для спокойствия россиян им было бы лучше, чтобы Украина не думала об их будущем

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 19:20
Зеленский: Для спокойствия россиян им было бы лучше, чтобы Украина не думала об их будущем - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что не думает о будущем России, так как этот вопрос для него не в приоритете, а "для спокойствия" самих россиян, по его мнению, им было бы лучше, чтобы украинцы вообще не думали о том, что будет с РФ. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами в эфире телемарафона.

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Зеленского спросили, каким он видит будущее России.

"Я просто не хочу, чтобы меня поняли неправильно, если я отвечу, что не вижу будущего РФ. Я не вижу, потому что этого нет в моем приоритете. В своей стратегии, в своей голове я не думаю о том, что с ними будет потом", – сказал Зеленский.

Президент считает, что именно благодаря такой позиции Украина показывает силу, а некоторые другие государства – слабость, так как они пытаются решать вместо россиян, какими им быть, как "сохранить лицо" российскому диктатору Владимиру Путину, "как им так не расколоться, чтобы потом не было миграции по всему миру". Он призвал не решать за россиян их проблемы.

"У них есть свое государство, и вторжение на нашу территорию говорит о том, что они подумали, что решают чужие проблемы. И нам точно не нужно повторять такие агрессивные шаги и мысли. Мне неинтересно. Я считаю, что если украинцам будет неинтересно их будущее, для их спокойствия это будет лучше. Потому что если кто-то из украинцев будет думать, а как же все-таки до конца ответить за все это, это точно не позитив для их государства", – заявил президент.

Зеленского также спросили, как остановить Путина. Президент ответил, что "мы понемногу его останавливаем".

"Хочется быстро, это правда. Но мы останавливаем, потому что, знаете, в воздухе появилось ощущение у многих – и не только в нашем государстве, но и в мире – что он не такой крепкий, и не такая крепкая их армия. Появляется ощущение победы Украины", – сказал Зеленский.

  • Во время этой встречи с журналистами Зеленский также прокомментировал падение ракеты в Польше. Он сказал, что 15 ноября из 25 ударов с падением ракеты или ее обломков на территории Польши во времени совпадает только один. По данным украинских военных, эта ракета разорвалась в воздухе на украинской территории. 

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война владимир путин
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