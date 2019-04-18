Зеленский: Если найдут моего "Свинарчука" - президент должен уйти

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Если Владимир Зеленский будет избран президентом и в какой-то момент в его окружении найдут своего топ-коррупционера "Свинарчука" (так называют фигурантов дела о хищениях в ОПК: экс-чиновника из СНБО Олега Гладковского и его сына, - ред.), он уйдет в отставку. Об этом кандидат сообщил РБК-Украина в первом интервью для печатных/онлайн СМИ за все время избирательной кампании.

"Если будет такой как Свинарчук, я считаю, что президент должен уйти в отставку. Он партнер, это важно. Он партнер со Свинарчуком? Конечно, в отставку и не только, а дальше криминальное разбирательство этого вопроса", - сказал Зеленский.

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Он говорит, что президент Петр Порошенко "должен был посадить Свинарчука".

"Он сам посадить не мог, но он должен был выйти и сказать: я прошу, обращаюсь ко всем правоохранительным органам, ко всем там судьям и так далее… Но если в его команде был Свинарчук, и он не знал о том, что он украл, то он должен был Свинарчука посадить", - повторил Зеленский.

При этом он не исключает, что подобные люди могут быть или появиться в будущем в его команде: "Вы же понимаете, где мы живем и что происходит, пролезть могут люди".

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