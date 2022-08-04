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Зеленский: Если Путин победит – это начало третьей мировой. То, что сейчас, – это цветочки

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 18:50
Зеленский: Если Путин победит – это начало третьей мировой. То, что сейчас, – это цветочки - Фото
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский уверен, что в случае победы российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины начнется третья мировая, и все автократы мира тоже активизируются. Об этом он сказал во время онлайн-встречи с представителями африканских СМИ.

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"Если Путин победит в этой войне – это начало третьей мировой, я в этом уверен. Большие автократии мира начнут делать то же самое. В мире будет хаос. Спровоцированная продуктовая опасность, энергетический кризис, спровоцированный РФ в прошлом году, спровоцированная РФ война – это начало. Это, как говорят, извините, цветочки. По сравнению с тем, что будет", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина будет стоять до конца, а сроки окончания войны зависят от объединения мира вокруг Украины. По словам Зеленского, сейчас "горячо" в Украине, но каждое государство, которое объединяется вокруг Украины, представляет на ее месте себя, так как завтра то же самое может произойти и в этой стране.

"Сколько еще нужно войн президенту РФ, который не видит в своей орбите? Может, достаточно? Уже и возраст у него взрослый. Может, уже надо думать, что он будет говорить Богу? Может, об этих вещах надо думать? Что он оставляет на своей земле, что он оставляет после себя, кроме ада? Что будет с нацией России? Мне кажется, есть вещи, о которых надо трезво думать. Не диктаторски, а трезво", – заявил Зеленский.

Он также напомнил о тысячах убитых армией РФ украинских детей, чего, по словам президента, украинская нация никогда не простит и не даст об этом забыть, а также будет нести эту историю и передавать ее своим детям и внукам.

"Но он – один человек, 70 лет. Представьте себе – один человек может остановить кровопролитие. Почему мир позволяет одному человеку это делать? 70 лет. Хочу напомнить, Советский Союз сделал со многими людьми то же самое. Но он продержался 70 лет. Что-то символическое в этом есть", – добавил Зеленский.

Читайте также: Зеленский о России после Путина: Жителям РФ нужно признать, что в войне виноваты они все

Оксана Житнюк
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