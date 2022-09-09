Зеленский: Есть хорошие новости из Евросоюза

Президент Владимир Зеленский в видеообращении поделился хорошими новостями с Европейского Союза.

"Есть хорошие новости из Евросоюза. Одобрено выделение 5 млрд евро макрофинансовой помощи нашему государству. Очень весомо", – заявил президент.

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Также Зеленский отметил решение Совета ЕС об остановке соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, которое вступит в силу с 12 сентября.

"Это усложнит циничное использование Европы теми, кто не хочет ничего менять, не хочет бороться против войны, а хочет просто потреблять и развлекаться, будто ничего в Европе не происходит, будто нет российского террора", – сказал президент.

Зеленский подтвердил, что тему визовых ограничений для россиян обсудил с президентом Латвии и премьер-министром Польши, прибывшими в Киев с визитом.

"Есть юридическое пространство, чтобы пойти дальше, чтобы сделать больше. Как это сделали страны Балтии и Польша. Вряд ли государство-террориста можно воспринимать как источник туризма или каких-либо бизнес-визитов", – сказал Зеленский.

С польским премьером Зеленский обсудил упрощения процедур на границе.

"Должны обязательно убрать барьеры, которые до сих пор мешают нашим гражданам и компаниям. Известно, что на украинско-польской границе есть определенные сложности, есть очереди. Обсудили, как решить эту проблематику", – сказал президент.

В свою очередь Зеленский обещал помочь Польше увеличить поставки украинской электроэнергии.

"Польша обратилась к нам с просьбой помочь в энергетической сфере, в частности, экспортом электричества. Конечно, мы это обеспечим. Польским братьям, помогающим нам с первого дня, мы всегда поможем", – заверил Зеленский.

9 сентября Зеленский подтвердил, что ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

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Роман Бриль

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