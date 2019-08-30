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Зеленский хочет лишать депутатов мандата за кнопкодавство

Зеленский хочет лишать депутатов мандата за кнопкодавство - Фото
Фото: Facebook Слуги народа
30.08.2019, 20:12

Президент предлагает ввести дополнительные основлания для лишения депутата мандата

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде как неотложный законопроект о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в статью 81 Конституции.

В качестве дополнительных оснований для прекращения полномочий депутата, кроме уже действующих, определены:

- выход депутата из гражданства Украины или выезд на постоянное проживание за пределы страны;

- неперсональное голосование депутата, факт которого установлен судом;

- отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитета в течение одной сессии. В этом случае его полномочия прекращает Верховный суд;

В случае сложения полномочий по личному заявлению полномочия депутата прекращаются с момента объявления им этого заявления на пленарном заседании Рады.

Другим законопроектом - N1035 – который депутаты отправили на рассмотрение комитетов, предлагается лишать депутатов выплат за систематические прогулы.

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верховная рада Слуга народа Владимир Зеленский депутат мандат
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