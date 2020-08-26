Зеленский хочет не бояться ходить по улицам Украины после президентства

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы им гордились и он мог спокойно ходить по улицам после президентства

Президент Владимир Зеленский хочет "спокойно ходить по улицам Украины" после окончания своего президентского срока. Об этом он заявил в интервью Euronews.

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"Я всегда буду просто обычным человеком. Для меня очень важно, что когда я перестану быть президентом Украины, я все еще смогу ходить по улицам. Не только Киева, но и всей Украины", - заявил Зеленский.

"Наилучшим результатом было бы, если люди будут гордиться мной", - уточнил президент, добавив, что он хочет, чтобы, по крайне мере, люди здоровались с ним, а также не хотели сказать ему "что-то неприятное или еще хуже - не захотели плюнуть в лицо".

24 августа Зеленский рассказал о самом сложном для него и его команды: Очень часто приходится слышать, что у нас не получится.

Владислав Сердюк

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