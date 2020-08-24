Зеленский о самом сложном: Очень часто приходится слышать, что у нас не получится

"Мы видели за годы независимости, как разрушали сознательно. И видели, как жизнь постепенно деградировала" - президент в спецпроекте для LIGA.net

Самое сложное для шестого президента Владимира Зеленского - слышать, что у его команды "что-то не получится". Об этом он рассказал в комментарии для спецпроекта LIGA.net "Путь к свободе. 10 исторических событий, когда Украина отстояла свою независимость".

"Весь этот год - первый год моей каденции - очень часто приходилось слышать, что у нас что-то не получится. Не наберем голосов для реформаторских законов, не сохраним западную коалицию для поддержки Украины, не получим результатов на пути к миру на Донбассе", - отметил он.

Зеленский уверен: люди, которые это говорили, действительно хотели, чтобы у него не получилось. "И это, возможно, не потому, что они откровенно желают плохого для Украины, - хотя и такое случается. А потому, что хотели успеха исключительно для себя - как для политиков, как для олигархов. Если бы их желание сбылось, было бы это хорошим результатом для государства в целом? Нет", - говорит он.

По его словам, в обществе доминирует неправильное настроение: в свое, частное люди вкладываются на 100%, а вот в общественное - по остаточному принципу.

"Украина долгое время была государством, в котором многие пытались сделать только одно - оттянуть кусок себе. Во всем - в том числе и в политике. Вот это главное я и хочу изменить, поборов отношение к общественному, к гражданскому как к чужому или не заслуживающему внимания, которое получает свое, личное", - сказал президент.

Надо беречь то, что нас объединяет, считает Зеленский. Важно, чтобы и седьмой, и восьмой, и все последующие президенты просто не смогли отказаться от выполнения этой задачи, вернувшись к старым порядкам - к заботе в наибольшей степени о своем: "Качество жизни каждого украинца зависит от прогресса нашего общего. Давайте об этом помнить".

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Валерия Кондратова

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