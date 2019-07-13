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13.07.2019, 22:49

Зеленский хочет запретить на два месяца экопроверки в портах

Зеленский хочет запретить на два месяца экопроверки в портах - Фото
Владимир Зеленский (скриншот из видеозаписи)

Президент не считает, что это негативно скажется на экологии Черного моря, потому что оно якобы и так грязное

Президент Владимир Зеленский предложил запретить в течение июля-сентября экологические проверки иностранных судов в акватории морских портов. Об этом он сказал сегодня в Одессе на совещании по развитию морских портов, сообщает корреспондент Укринформа.

Зеленский обратился к первому заместителю начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Дмитрию Крючкову: "Пока правоохранительные органы нам помогут разобраться в ситуации (с поборами капитанов судов, - ред.), предлагаю запретить в течение следующих двух месяцев экоинспекторам осуществлять экологические проверки в портах. Думаю, никто особенно не пострадает за эти два месяца".

"Кроме экологии Черного моря", - сказал на это Крючков.

Зеленский с ним не согласился: "Если бы вода в Черном море была прозрачная, и везде у побережья Одессы можно было купаться, я бы вам поверил, но это не так. Хватит! Двух месяцев для урегулирования ситуации достаточно".

Сегодня президент раскритиковал работу Одесского морского порта и потребовал обустроить бесплатный въезд на территорию порта представителям бизнеса для оформления грузов. 

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Теги: Владимир Зеленский, порт, черное море, экоинспекция
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