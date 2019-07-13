Зеленский критикует Одесский порт: Доходы падают, зарплаты растут

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Президент Владимир Зеленский раскритиковал работу Одесского морского порта и потребовал обустроить бесплатный въезд на территорию порта представителям бизнеса для оформления грузов. Об этом Зеленский сказал на совещании по вопросам развития морских портов Украины в Одессе, сообщает его пресс-служба.

Президент отметил, что в порту услышал о "нормальном течении дел", хотя сам он имеет "несколько иную информацию".

Зеленский обратил внимание, что доходы порта уменьшились, а зарплаты - увеличились в полтора раза.

Замглавы Офиса президента Алексей Гончарук заявил, что цифры демонстрируют негативные тенденции в работе порта в течение последних трех лет. Он привел ряд примеров.

Также, по его словам, "есть огромное количество сигналов, что в морском порту деятельность осуществляется далеко не всегда в интересах государства". "Нас очень интересует практика, когда государственные буксиры сдаются в аренду за полцены частным компаниям почасово. Нас очень интересует, что единственный въезд в государственный порт контролирует частная компания", - отметил Гончарук.

Кроме того, по его словам, одной из проблем является контрабанда, "уровень потерь от которой составляет примерно 1 млн долларов в день".

Зеленский обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой срочно решить вопрос предоставления земельного участка для обустройства бесплатного въезда на территорию порта представителям бизнеса для оформления грузов.

Труханов пообещал, "что со своей стороны приложит усилия для решения вопроса".