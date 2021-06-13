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Зеленский хочет зарплату $4000 для преподавателей президентского университета – Шкарлет

13.06.2021, 13:11
Зеленский хочет зарплату $4000 для преподавателей президентского университета – Шкарлет - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы у преподавателей анонсированного им президентского университета, была зарплата 4000 долларов или евро. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

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Шкарлет отметил, что сначала надо написать концепцию университета.

"Но когда с президентом говорили, он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить ту зарплату в те 4000, хотя бы стартовать с этого. Но это будут лучшие…Или долларов, или евро. По крайней мере, такие разговоры были", – сказал глава МОН.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский университет зарплата учителя Сергей Шкарлет
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