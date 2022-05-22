Зеленский и Дуда рассказали, как ночами решали вопросы поставок оружия в Украину

Президент Польши Анджей Дуда во время встречи с журналистами в Киеве рассказал, как в самом начале полномасштабного вторжения РФ ночами разговаривал с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам Зеленского, в эти дни лидеры государств лично занимались вопросами поставок оружия в Украину.

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"В самом начале войны у нас телефонные разговоры были и ночью. Два, три часа ночи, четыре утра. Когда здесь были самые трагические моменты российской агрессии. Когда мы говорили, потому что эта агрессия – было такое впечатление – угрожает всей Европе и миру. Когда атаковали атомную электростанцию, когда угроза была гигантской. Бессонные ночи", – сказал Дуда.

Он подчеркнул, что Украине удалось выстоять перед этой угрозой — при поддержке значительной численности международного сообщества, но прежде всего благодаря героизму украинских воинов.

Зеленский сказал, что Дуда сыграл особо важную роль в укреплении обороноспособности Украины в первые дни полномасштабного вторжения РФ, но многие вещи до завершения войны пока нельзя озвучивать.

"Мы благодарны Польше. Они постоянно, ежедневно работали. И хочу отметить, что особую роль в укреплении и поставке оружия сыграл лично президент Польши. Многие детали публично мы сможем только после войны, после победы Украины раскрыть, многие ночи, когда мы постоянно общались и лично занимались вопросом поставки того или иного оружия для Украины", – сказал президент.

Он также отметил, что сегодня они с Дудой тоже обсуждали вопросы укрепления Вооруженных Сил Украины.

Президент Польши не ответил на уточняющий вопрос журналистов, планирует ли его страна поставки нового оружия: "Мы разговаривали с президентом Украины о разных формах помощи. Мы после этого разговора сделали отчетливые записи, которые забираем в Польшу. Между мной и президентом Украины в этом вопросе нет разногласий".

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Оксана Житнюк , Валерия Кондратова

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