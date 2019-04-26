Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу - СМИ

Владимир Гройсман и Владимир Зеленский (коллаж LIGA.net)

В среду, 24 апреля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и победитель второго тура выборов президента Владимир Зеленский провели неформальную встречу. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на два независимых друг от друга источника.

По данным журналистов, их встреча, вероятно, состоялась в офисе студии Квартал 95.

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О чем говорил следующий президент и действующий премьер не указывается. Однако сказано, что у обоих якобы сложилось положительное впечатление друг о друге.

"Он абсолютно нормальный человек", - цитирует издание слова источника, который передал слова Гройсмана о Зеленском.

Ранее журналисты Схем провели расследование и заявили, что команда будущего президента Владимира Зеленского неофициально проводит встречи и переговоры в многоэтажном жилом доме возле Мариинского парка в Киеве "из-за опасений прослушки".