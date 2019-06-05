Зеленский и Могерини договорились усилить давление на Россию

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Президент Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, говорили, в частности, о захваченных Россией украинских моряков. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Участники встречи договорились усилить совместное давление на РФ с целью освобождения украинских моряков и всех политических заключенных. Также обсудили дальнейшие шаги в контексте выполнения Минских договоренностей и поддержки украинских граждан, проживающих на временно оккупированной Россией территории Украины.

Зеленский поблагодарил Могерини за сохранение постоянного внимания Совета ЕС по иностранным делам к вопросу поддержки Украины и ситуации безопасности на востоке страны, а также за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и политику непризнания незаконной аннексии Крыма.

Кроме того, Глава государства сообщил о планах по активизации реформ в приоритетных сферах. Это - борьба с коррупцией, судебная реформа, реформа СБУ.

Ранее сегодня на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском Зеленский заявил, что членство Украины в Евросоюзе приведет к краху имперского проекта России.