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05.06.2019, 17:32

Зеленский и Могерини договорились усилить давление на Россию

Зеленский и Могерини договорились усилить давление на Россию - Фото
Фото: president.gov.ua

Участники встречи говорили о захваченных украинских моряках и политзаключенных

Президент Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, говорили, в частности, о захваченных Россией украинских моряков. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Участники встречи договорились усилить совместное давление на РФ с целью освобождения украинских моряков и всех политических заключенных. Также обсудили дальнейшие шаги в контексте выполнения Минских договоренностей и поддержки украинских граждан, проживающих на временно оккупированной Россией территории Украины.

Зеленский поблагодарил Могерини за сохранение постоянного внимания Совета ЕС по иностранным делам к вопросу поддержки Украины и ситуации безопасности на востоке страны, а также за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и политику непризнания незаконной аннексии Крыма.

Кроме того, Глава государства сообщил о планах по активизации реформ в приоритетных сферах. Это - борьба с коррупцией, судебная реформа, реформа СБУ.

Ранее сегодня на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском Зеленский заявил, что членство Украины в Евросоюзе приведет к краху имперского проекта России. 

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Теги: Владимир Зеленский, федерика могерини, моряки
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