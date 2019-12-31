Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом - Фото
Владимир Зеленский, Владимир Путин (Фото: EPA)
31.12.2019, 12:34

Также они поздравили друг друга с успешным обменом людьми

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин в телефонном разговоре поздравили друг друга с Новым годом. Об этом сообщает Офис президента в Facebook.

Кроме того, они обменялись поздравлениями по поводу проведенного освобождения удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне.

Главы государств договорились "немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине". Стороны выразили надежду, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время.

  • Поздно вечером 30 декабря НАК Нафтогаз Украины и российский газовый монополист Газпром подписали соглашения о предоставлении услуги по организации транспортировки газа на 2020-2024 годы и об урегулировании существующих газовых споров и основных условиях взаимоотношений по организации транзита газа.

Читайте также: Обмен. Россия отдала Украине 76 заложников - хроника

Напишите нам
Владимир Зеленский владимир путин телефонный разговор
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 