Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

Владимир Зеленский, Владимир Путин (Фото: EPA)

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин в телефонном разговоре поздравили друг друга с Новым годом. Об этом сообщает Офис президента в Facebook.

Кроме того, они обменялись поздравлениями по поводу проведенного освобождения удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне.

Главы государств договорились "немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине". Стороны выразили надежду, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время.

Поздно вечером 30 декабря НАК Нафтогаз Украины и российский газовый монополист Газпром подписали соглашения о предоставлении услуги по организации транспортировки газа на 2020-2024 годы и об урегулировании существующих газовых споров и основных условиях взаимоотношений по организации транзита газа.

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