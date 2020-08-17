Зеленский изменил персональный состав СНБО

Введены в состав Совета нацбезопасности и обороны четыре человека, выведены – трое

Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает Офис президента.

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Как отмечается, соответствующий указ №324/2020 глава государства подписал 17 августа.

Согласно документу, в состав СНБО вошли председатель Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, глава Нацбанка Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Этим же указом из состава СНБО выведены экс-глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, бывший вице-премьер-министр Вадим Пристайко и бывший глава НБУ Яков Смолий.

Ранее сегодня сообщалось, что Зеленский провел закрытое совещание по ситуации в Беларуси с руководителями разведывательных и силовых органов, а также главами облгосадминистраций.

Наталия Медведева

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