Зеленский изменил персональный состав СНБО
Введены в состав Совета нацбезопасности и обороны четыре человека, выведены – трое
Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает Офис президента.
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Как отмечается, соответствующий указ №324/2020 глава государства подписал 17 августа.
Согласно документу, в состав СНБО вошли председатель Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, глава Нацбанка Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
Этим же указом из состава СНБО выведены экс-глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, бывший вице-премьер-министр Вадим Пристайко и бывший глава НБУ Яков Смолий.
- Ранее сегодня сообщалось, что Зеленский провел закрытое совещание по ситуации в Беларуси с руководителями разведывательных и силовых органов, а также главами облгосадминистраций.
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