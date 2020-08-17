Зеленский собрал закрытое совещание по Беларуси и дал распоряжения
По словам президента, ситуация после выборов в Беларуси может повлиять и на Украину
Президент Владимир Зеленский провел закрытое совещание по ситуации в Беларуси с руководителями разведывательных и силовых органов, а также главами облгосадминистраций. По результатам совещания были даны распоряжения, передает пресс-служба Офиса президента.
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Отмечается, что участники проанализировали ситуацию в Беларуси и оценили возможные сценарии развития событий, "с учетом гибридных типов конфликтов".
Зеленский отметил, что ситуация в Беларуси может значительно повлиять и на Украину. По результатам совещания были даны распоряжения - какие именно, в ОП не уточняют.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
- Вчера президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая перед бюджетниками, нелицеприятно выразился в адрес Украины. Он заявил, что Киев якобы приказывает Минску провести новые выборы, а также сказал, что "Украина стоит на коленях и молится на непонятно кого". Офис президента осудил такое заявление, заявив, что ложь про Украину не заглушит голоса многотысячных протестов.
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