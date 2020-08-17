Зеленский собрал закрытое совещание по Беларуси и дал распоряжения

По словам президента, ситуация после выборов в Беларуси может повлиять и на Украину

Президент Владимир Зеленский провел закрытое совещание по ситуации в Беларуси с руководителями разведывательных и силовых органов, а также главами облгосадминистраций. По результатам совещания были даны распоряжения, передает пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что участники проанализировали ситуацию в Беларуси и оценили возможные сценарии развития событий, "с учетом гибридных типов конфликтов".

Зеленский отметил, что ситуация в Беларуси может значительно повлиять и на Украину. По результатам совещания были даны распоряжения - какие именно, в ОП не уточняют.

Читайте также: Путин готов помочь Лукашенко "решить проблемы" в Беларуси - Кремль

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.