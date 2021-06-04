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Зеленский изменил состав СНБО

04.06.2021, 21:22
Зеленский изменил состав СНБО - Фото
Алексей Любченко (Фото: пресс-служба ГНС)

Президент Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, опубликованном на его официальном сайте.

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В состав СНБО введен первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Любченко Алексея Николаевича – первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины", – говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский снбо Алексей Любченко
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