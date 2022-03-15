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Зеленский – Канаде: Вы знаете, как важно нам защитить небо, и вы можете на это повлиять

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 18:49

Президент Владимир Зеленский в своем обращении по видеосвязи к парламенту Канады в очередной раз призвал закрыть украинское небо для военных российских самолетов, которые каждый день убивают украинцев.

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"Канада уже проявляет необходимое лидерство, уже делает первой то, к чему впоследствии приходят другие страны, но нам нужно больше вашего лидерства и большего участия именно от вас", – сказал президент.

Речь идет о необходимости закрыть украинское небо от самолетов РФ и усилении экономических санкций против страны-агрессора.

"Джастин (Джастин Трюдо, – премьер-министр Канады, – ред.), друзья, вы понимаете насколько важно нам защитить наше небо от российских самолетов, вы можете на это повлиять, мне так кажется", – отметил Зеленский.

Также он сказал, что Канада может "заставить еще больше компаний уйти с российского рынка".

"Как бы там ни было, ни одного доллара на войну! Если они остаются в России, спонсируют войну, то они не имеют права работать в Канаде", – считает президент.

На выступление Зеленского канадские парламентарии отреагировали продолжительными овациями стоя. 

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский канада Джастин Трюдо закрытое небо
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