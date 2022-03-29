Зеленский: кто боится дать нам оружие – также ответственны за катастрофу в наших городах

Владимир Зеленский в новом обращении раскритиковал страны, которые не дают Украине оружие из-за страха перед Россией.

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"Украинцы не должны погибать только из-за того, что некоторые не могут найти в себе смелость, чтобы передать Украине необходимое оружие. Страх всегда делает также ответственным", – подчеркнул в обращении Зеленский.

Президент выразил убеждение, что если кто-то боится России и боится принять необходимые решения о передаче самолетов, танков, необходимой артиллерии, снарядов Украине – это делает этих людей также ответственными за катастрофу, которую российские войска создали в украинских городах.



"Народы Европы, народы мира точно меня услышат и точно поддержат. А всем политикам следует подумать уже сейчас, что у них останется, если они не будут отвечать позиции своего народа", – подчеркнул Зеленский.

Валерия Давыдова

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