Зеленский – летчикам РФ: Убийство гражданских – преступление. И каждый из вас ответит

Российские летчики будут неизбежно отвечать за убийство мирных жителей в Украине. Об этом заявил в обращении президент Владимир Зеленский.

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Он отметил, что сегодня украинские военные сегодня снова сбивали российские самолеты. Особо важным был сбитый над Мариуполем бомбардировщик, сказал президент.

"Так будет с каждым, кто убивает наших людей, мирных людей на нашей мирной земле. Хочу еще раз повторить всем российским летчикам, которые не думают, какой приказ они выполняют. Убийство гражданских – это преступление. И вы будете отвечать любым способом. Сегодня или завтра – это менее важно, главное – неизбежно", – заявил Зеленский.

Марк Сировой

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