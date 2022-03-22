Украинские защитники сбили еще три самолета российских оккупантов. Всего уже больше 100
Украинские военные сбили сегодня три самолета российских оккупантов: два — на Слобожанском направлении, один — над Мариуполем. Об этом сообщают Воздушное командование "Восток" и Мариупольский горсовет.
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На Слобожанском направлении подразделениями, находящимися в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровской области, уничтожены три воздушных цели. Силами ПВО сбит вражеский беспилотник и два боевых самолета страны-агрессора.
В Мариуполе, в районе разрушенного оккупантами бассейна Нептун, украинские защитники сбили один из самолетов, который в последние недели уничтожал город.
- Согласно сегодняшней сводке Генштаба ВСУ, украинскими войсками за все время войны было уничтожено 99 российских самолетов.
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