UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские защитники сбили еще три самолета российских оккупантов. Всего уже больше 100

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 18:41

Украинские военные сбили сегодня три самолета российских оккупантов: два — на Слобожанском направлении, один — над Мариуполем. Об этом сообщают Воздушное командование "Восток" и Мариупольский горсовет.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На Слобожанском направлении подразделениями, находящимися в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровской области, уничтожены три воздушных цели. Силами ПВО сбит вражеский беспилотник и два боевых самолета страны-агрессора.

В Мариуполе, в районе разрушенного оккупантами бассейна Нептун, украинские защитники сбили один из самолетов, который в последние недели уничтожал город.

  • Согласно сегодняшней сводке Генштаба ВСУ, украинскими войсками за все время войны было уничтожено 99 российских самолетов.

Читайте также: Зеленский: Мы уже сбили столько авиации РФ – удивляет, что у их пилотов вместо ума

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война самолет мариуполь пво
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 