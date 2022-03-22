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Зеленский: Мы уже сбили столько авиации РФ – удивляет, что у их пилотов вместо ума

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 00:22
"Наши военные уже сбили столько российских самолетов и вертолётов, что остается удивляться, что у их пилотов вместо ума".
Об этом в свежем обращении к украинцам в понедельник, 21 марта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, на 26 день полномасштабной войны враг "понемногу пытается шевелиться: где перейти в наступление, где захватить дорогу, где перейти через реку". Но все попытки умело отражает украинская армия.
В частности, на Харьковщине удалось сбить очередной вражеский самолет: "Наши военные уже набивали столько российских самолетов и вертолётов, что остается удивляться, что у их пилотов вместо ума. Неужели тоже пустота? Потому что пустота у них точно вместо сердца и вместо души", – отметил президент.
Также Зеленский упомянул об убийстве захватчиками бывшего узника нескольких нацистских концентрационных лагерей Бориса Романченко.
"С каждым днем этой войны все более очевидным становится, что у них за "денацификация"", – говорит Зеленский.

  • Сегодня силы противовоздушной обороны Украины за сутки сбили один российский самолет, два вертолета и шесть беспилотников.
  • Всего с начала полномасштабной войны, согласно данным ВСУ на сайте Minusrus, захватчик уже потерял в Украине около трети самолетов и половину вертолетов, предназначенных для вторжения.
Уляна Букатюк
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