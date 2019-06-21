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21.06.2019, 18:58

Зеленский ликвидировал конституционную комиссию и создал другую

Зеленский ликвидировал конституционную комиссию и создал другую - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Также он признал недействительными ряд указов пятого президента Петра Порошенко

Президент Владимир Зеленский постановил ликвидировать совет по вопросам судебной реформы и конституционную комиссию, а вместо них создать комиссию по вопросам правовой реформы. Соответствующий указ опубликован на сайте АП.

Основной задачей комиссии будет "содействие дальнейшему развитию правовой системы Украины на основе конституционных принципов верховенства права, приоритетности прав и свобод человека и гражданина, с учетом международных обязательств Украины".

Основные направления работы комиссии: подготовка предложений по внесению изменений в Конституцию и законы; развитие законодательства об организации судебной власти; совершенствование законодательства об уголовной ответственности; реформирование органов правопорядка, "а также создание условий для реинтеграции в единое конституционное пространство Украины временно оккупированных территорий Украины и населения, которое на них проживает".

Предложения по персональному составу комиссии внесет глава АП Андрей Богдан.

Этим же указом Зеленский постановил ликвидировать совет по вопросам судебной реформы и конституционную комиссию.

Также он признал недействительными ряд указов пятого президента Петра Порошенко.

Ранее представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что команда Зеленского намерена изменить Конституцию - в первую очередь раздел о правах и свободах граждан. 

Он также сказал, что команда намерена восстановить конституционную комиссию, "потому что президент и власть должны задавать направление, а именно профессионалы должны формировать структуру и логику".

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Теги: Владимир Зеленский, суд, конституционная комиссия, правовая реформа
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