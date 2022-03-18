Зеленский – матерям в РФ: Многим из вас присылают похоронки, хотя ваши сыновья в плену

Многим матерям российских солдат говорят, что их сыновья погибли на войне, хотя они находятся в плену в Украине. Об этом заявил в обращении президент Владимир Зеленский.

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Он отметил, что в плен взяты новые российские срочники, среди них есть те, кто не хочет возвращаться в РФ. Также есть те, кого в РФ не вспоминают, не пытаются забрать, к кому домой пришли похоронки, хотя они живы и находятся в плену, сказал президент.

"Каждая мама, которая знает, что ее сына отправили на войну против Украины, должна проверить, где ее сын. И особенно те, кто не может связаться со своими детьми, кому сказали, что их дети погибли. И не вернули тела. В интернете есть номера, по которым вы можете обратиться и узнать, что на самом деле с вашими детьми", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина не рассчитывала брать тысячи пленных, ей не нужны 13 000 или сколько еще угодно тысяч убитых солдат.

"Не нужны. Мы не хотели этой войны. Мы хотим только мира. И мы хотим, чтобы вы любили своих детей больше, чем боитесь своей власти", – подытожил Зеленский.

Марк Сировой

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