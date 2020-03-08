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Зеленский: Мы не можем вешать людей. Хотя иногда хочется, так было бы быстрее

Зеленский: Мы не можем вешать людей. Хотя иногда хочется, так было бы быстрее - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
08.03.2020, 10:27

Президент Зеленский сказал, что казни олигархов могли бы ускорить прогресс. Говорит, что это была шутка

Президент Владимир Зеленский "пошутил" в интервью The Guardian, что повешение людей, олигархов, могло бы ускорить процесс развития в Украине.

Журналисты напомнили ему о сериале Слуга народа, сказав, что Зеленский в роли телевизионного президента Голоборьдко, наверное, расстрелял бы или повесил олигархов.

"Если мы выбрали демократию, конечно, мы не можем вешать людей. Хотя! Иногда ты действительно этого хочешь. А знаете почему? Потому что это было бы быстрее. Гораздо быстрее", - сказал президент.

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После этой фразы пресс-секретарь президента Юлия Мендель с другой стороны стола воскликнула, что это была шутка.

"Конечно, мы шутим", - подтвердил Зеленский.

Президент также сказал, что хочет, чтобы олигархи не были на главных ролях в стране, и заверил, что не имеет особых отношений с бизнесменом Игорем Коломойским.

  • Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что олигархи владеют 70-80% активов в Украине. При этом он заверил, что олигархи не влияют на правительство.

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Марк Сировой
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