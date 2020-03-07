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Зеленский: Олигархи владеют 70%-80% активов в Украине - Bloomberg

Зеленский: Олигархи владеют 70%-80% активов в Украине - Bloomberg - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
07.03.2020, 12:44

Президент Владимир Зеленский отметил, что "каждый менеджер в Украине работал на кого-то из олигархов"

Олигархи владеют 70% -80% активов в Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

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"Они (олигархи, - ред.) владеют 70% -80% активов в Украине. Каждый менеджер в Украине работал на кого-то из них или каким-то образом связан с кем-то из них. Ведь они нанимают лучших. Мы должны это понимать", - отметил Зеленский.

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Президент также объяснил свое решение изменить правительство тем, что "нужно было реагировать на эффективность работы Кабмина".

"Когда вы делаете такие глубокие изменения в стране, вы не можете проиграть. Речь идет не о ваших личных рейтингах, не о том, что вас могут погнать из власти. У Украины, возможно, больше не будет шанса сделать это", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что не планирует менять "любого человека в стране, который работает честно и эффективно".

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Арина Толина
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