Зеленский: Олигархи владеют 70%-80% активов в Украине - Bloomberg

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Олигархи владеют 70% -80% активов в Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

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"Они (олигархи, - ред.) владеют 70% -80% активов в Украине. Каждый менеджер в Украине работал на кого-то из них или каким-то образом связан с кем-то из них. Ведь они нанимают лучших. Мы должны это понимать", - отметил Зеленский.

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Президент также объяснил свое решение изменить правительство тем, что "нужно было реагировать на эффективность работы Кабмина".

"Когда вы делаете такие глубокие изменения в стране, вы не можете проиграть. Речь идет не о ваших личных рейтингах, не о том, что вас могут погнать из власти. У Украины, возможно, больше не будет шанса сделать это", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что не планирует менять "любого человека в стране, который работает честно и эффективно".

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