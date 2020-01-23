Зеленский: Мы уже начали разговор с РФ об обмене украинцев

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Украина проводит переговоры об освобождении удерживаемых граждан, которые находятся на временно оккупированной территории и в России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц", - заявил президент.

"Будем готовить этот трек - обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек - мы уже начали разговор с РФ об обмене украинцев - всех, включая крымских татар, других украинцев, который находятся на территории России", - резюмировал Зеленский.

Ранее президент заявлял, что у него может состояться встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, " потому что есть вопросы об обмене пленных и наших крымских татар, которые находятся на территории РФ".

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