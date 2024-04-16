Зеленский: На рассмотрение СНБО готовят вопрос об угрозах безопасности из-за онлайн-казино

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос об угрозах безопасности Украины и общества из-за распространения онлайн-казино и неконтролируемости этой сферы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский .

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Зеленский отметил, что провел подготовительное совещание с секретарем СНБО, СБУ, Минцифры и Офисом президента по теме игорного бизнеса – на рассмотрение Рады готовится соответствующий вопрос.

По его словам, все возможности в этой сфере "манипулировать людьми и вредить интересам общества" будут заблокированы.

Президент также вспомнил автора петиции об ограничении онлайн-казино, с которой началась дискуссия об игорном бизнесе – активиста и военного 59 отдельной мотопехотной бригады Павла Петриченко, который накануне погиб в бою за Украину.

Зеленский выразил соболезнования родным, близким и всем друзьям Павла.

Игорный бизнес в Украине был официально запрещен в течение 11 лет. В 2020 году в Украине был принят закон, который легализует работу казино и игровых автоматов.

и игровых автоматов. В 2023 году игорный бизнес заплатил 10,4 млрд грн налогов, за первые два месяца 2024-го – 2,2 млрд грн .

. 29 марта президент ответил на петицию с требованием ограничить работу онлайн-казино. Она была зарегистрирована в тот же день и за несколько часов набрала необходимые для рассмотрения 25 000 подписей.