Зеленский: На рассмотрение СНБО готовят вопрос об угрозах безопасности из-за онлайн-казино
Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос об угрозах безопасности Украины и общества из-за распространения онлайн-казино и неконтролируемости этой сферы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Зеленский отметил, что провел подготовительное совещание с секретарем СНБО, СБУ, Минцифры и Офисом президента по теме игорного бизнеса – на рассмотрение Рады готовится соответствующий вопрос.
По его словам, все возможности в этой сфере "манипулировать людьми и вредить интересам общества" будут заблокированы.
Президент также вспомнил автора петиции об ограничении онлайн-казино, с которой началась дискуссия об игорном бизнесе – активиста и военного 59 отдельной мотопехотной бригады Павла Петриченко, который накануне погиб в бою за Украину.
Зеленский выразил соболезнования родным, близким и всем друзьям Павла.
- Игорный бизнес в Украине был официально запрещен в течение 11 лет. В 2020 году в Украине был принят закон, который легализует работу казино и игровых автоматов.
- В 2023 году игорный бизнес заплатил 10,4 млрд грн налогов, за первые два месяца 2024-го – 2,2 млрд грн.
- 29 марта президент ответил на петицию с требованием ограничить работу онлайн-казино. Она была зарегистрирована в тот же день и за несколько часов набрала необходимые для рассмотрения 25 000 подписей.
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