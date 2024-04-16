Зеленський: На розгляд РНБО готують питання щодо загроз безпеці України через онлайн-казино

29 березня президент відповів на петицію з вимогою обмежити роботу онлайн-казино

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Рада національної безпеки і оборони розгляне питання щодо загроз безпеці України та суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованості цієї сфери. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Зеленський зазначив, що провів підготовчу нараду із секретарем РНБО, СБУ, Мінцифри та Офісом президента щодо теми грального бізнесу – на розгляд Ради готується відповідне питання.

За його словами, всі можливості в цій сфері "маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства" будуть заблоковані.

Президент також згадав автора петиції щодо обмеження онлайн-казино, з якої почалась дискусія щодо грального бізнесу — активіста та військового 59 окремої мотопіхотної бригади Павла Петриченка, який напередодні загинув у бою за Україну.

Зеленський висловив співчуття рідним, близьким та усім друзям Павла.

Гральний бізнес в Україні був офіційно заборонений протягом 11 років. У 2020 році в Україні було ухвалено закон, який легалізує роботу казино та гральних автоматів.

У 2023 році гральний бізнес заплатив 10,4 млрд грн податків, за перші два місяці 2024-го – 2,2 млрд грн.

29 березня президент відповів на петицію з вимогою обмежити роботу онлайн-казино. Вона була зареєстрована того ж дня і за кілька годин набрала необхідні для розгляду 25 000 підписів.

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