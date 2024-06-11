Зеленский надеется на возвращение украинцев из-за границы после войны

Президент заявил, что те, кто хочет помочь Украине в ее восстановлении сейчас – могут это сделать

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Президент Владимир Зеленский считает, что украинские беженцы после завершения войны вернутся в Украину – будут восстанавливать ее. Об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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"По окончании войны, я уверен, все приедут восстанавливать наше государство. Потому что будут рабочие места, будет безопасность, и я считаю, что будет большая мотивация", – сказал Зеленский.

Президент считает, что нельзя заставлять украинцев возвращаться на Родину сейчас – к российской агрессии. В то же время, те, кто хочет вернуться и помочь стране в ее восстановлении – могут это сделать, добавил глава государства.

По его словам, сегодня существуют направления, над которыми нужно работать.

"Есть люди, которые остались без домов. Им нужна помощь, им нужны рабочие руки. Нужны эти профессии. Мы потеряли много людей, которые из-за войны потеряли профессию, кто-то уехал за границу", – рассказал Зеленский.

Зеленский заявил 11 июня 2024 года, что в результате ударов российских ракет и дронов уничтожено уже 9 ГВт мощностей украинской генерации. К тому же пик потребления энергии в Украине прошлой зимой был 18 ГВт.

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